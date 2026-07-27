डूंगरपुर: मां-बाप चले गए, शादी नहीं की; सांवलिया सेठ को ही माना सबकुछ, जानें कौन हैं अमरजी पाटीदार?

Amarji Patidar: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के खेड़ासामौर गांव के रहने वाले श्रद्धालु अमरजी पुत्र गौतम पाटीदार ने अपनी अटूट आस्था की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। माता-पिता के निधन के बाद अकेले रह रहे अमरजी ने अपनी करोड़ों रुपये की संपत्ति भगवान श्री सांवलिया सेठ के नाम समर्पित कर दी है। उन्होंने करीब 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की 10.15 बीघा कृषि भूमि भगवान के नाम रजिस्ट्री कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करीब डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के मकान की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक स्टांप भी मंदिर प्रशासन को सौंप दिए हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मकान भी भगवान के नाम हो जाएगा।