Dungarpur: 3000 की रिश्वत लेता वीडीओ रंगे हाथ गिरफ्तार, बिल पास करने की एवज में मांग रहा था घूस

डूंगरपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत फलातेड के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) राजेन्द्र कुमार डामोर को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी टेंट हाउस संचालक के बकाया बिल का भुगतान कराने के बदले रिश्वत मांग रहा था।