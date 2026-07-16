16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

वडोदरा में राजस्थान के छात्र की हत्या: पिता को बचाने दौड़ा बेटा, चाकू के हमले में गई जान

गुजरात के वडोदरा में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक 18 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। धंबोला थाना क्षेत्र के गांगी गांव निवासी छात्र सुमित बंजारा का शव जब पैतृक गांव पहुंचा, तो पूरे इलाके में मातम पसर गया।
2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Jul 16, 2026

murder

मृतक सुमित बंजारा और मौके पर पुलिस। फोटो पत्रिका

डूंगरपुर। गुजरात के वडोदरा में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक 18 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। धंबोला थाना क्षेत्र के गांगी गांव निवासी छात्र सुमित बंजारा का शव जब पैतृक गांव पहुंचा, तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी के घर के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन की कोशिश की। माहौल गर्माता देख धंबोला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले में नामजद 9 आरोपियों में से सात को गिरफ्तार कर लिया है और शेष की आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही हैं।

लेन-देन के विवाद में पिता को बचाने आया था बेटा

जानकारी के अनुसार, गांगी गांव निवासी विक्रम बंजारा पिछले कई वर्षों से गुजरात के वडोदरा में स्क्रैप का कारोबार करते हैं। उनका पुत्र सुमित (18) गांव में ही रहकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वह चार दिन पहले ही अपने पिता से मिलने वडोदरा गया था और अगले दिन वापस लौटने वाला था। वडोदरा के वीआईपी रोड स्थित लक्ष्मीनगर निवासी मेघराज उर्फ रमेश बंजारा के साथ करीब एक लाख रुपए के लेन-देन को लेकर एक बैठक चल रही थी।

भुगतान की बात पर बढ़ा विवाद

इसी दौरान भुगतान की बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि मेघराज ने अपने 10-15 साथियों को बुलाकर विक्रम के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिता से मारपीट देख सुमित, शैलेश और त्रिजेश बीच-बचाव करने पहुंचे। इस दौरान हमलावर सुमित और उसके साथियों को घसीटकर पास ही स्थित एक मोबाइल टावर के पास ले गए।

वहां आरोपी धर्मेश, विनोद, अजय और पंकज सहित अन्य लोगों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में शैलेश की पीठ पर गंभीर घाव आए, वहीं सुमित के चेहरे और पीठ पर चाकुओं से कई वार किए गए। लहूलुहान हालत में सुमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। वहीं मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

बेंगलुरु में लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर की हत्या, जांच में हुआ बड़ा खुलासा, पूर्व प्रेमी सहित दो गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Bengaluru Law Student Killed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 05:22 pm

Published on:

16 Jul 2026 05:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / वडोदरा में राजस्थान के छात्र की हत्या: पिता को बचाने दौड़ा बेटा, चाकू के हमले में गई जान

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Transfer Update : शिक्षा विभाग का आदेश, मातृत्व अवकाश पर चल रहीं शिक्षिकाओं को मिली विशेष छूट

Rajasthan Transfer Update Education Department Order female teachers maternity leave relief
डूंगरपुर

राजस्थान के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल बनवीर का हार्ट अटैक से निधन, मेक्सिको जाते समय समुद्र के बीच बिगड़ी तबीयत

Orthopedist Dr Anil Banveer Dies
डूंगरपुर

BAP सांसद राजकुमार रोत के गनमैन पर जानलेवा हमला, साथी कांस्टेबल ने चाकू से किया वार, जानें क्या है पूरा मामला

Dungarpur MP Rajkumar Roat Gunman Stabbed Police Line Constable Arrested
डूंगरपुर

Dungarpur : भाजपा की नई योजना, पदाधिकारी अब मंडल पर करेंगे रात्रि विश्राम

BJP new plan officials now night rest at Mandal Panchayat elections Preparations start
डूंगरपुर

‘SP पर भरोसा है, न्याय मिलेगा’: टॉर्चर से तंग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने दी जान, 4 महीने पहले हुई थी शादी

Dungarpur Suicide Case
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.