वडोदरा में राजस्थान के छात्र की हत्या: पिता को बचाने दौड़ा बेटा, चाकू के हमले में गई जान

डूंगरपुर। गुजरात के वडोदरा में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक 18 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। धंबोला थाना क्षेत्र के गांगी गांव निवासी छात्र सुमित बंजारा का शव जब पैतृक गांव पहुंचा, तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी के घर के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन की कोशिश की। माहौल गर्माता देख धंबोला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले में नामजद 9 आरोपियों में से सात को गिरफ्तार कर लिया है और शेष की आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही हैं।