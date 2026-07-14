Dungarpur : भाजपा की नई योजना, पदाधिकारी अब मंडल पर करेंगे रात्रि विश्राम

बैठक में संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने, स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने और संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत टीम तैयार करने पर जोर दिया गया। निष्क्रिय जिला पदाधिकारियों की सूची तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को भेजने का प्रस्ताव लिया गया। इस सूची को बनाने का उद्देश्य यह है कि ऐसे पदाधिकारी जो संगठन के कार्यों में अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं, उनकी जगह मजबूत और कर्मठ लोगों को चुनाना है। जिला मीडिया प्रभारी गुणवंत कलाल ने बताया कि बैठक में पदाधिकारियों ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही।