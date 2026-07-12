Rajasthan News : एनीकट में डूबने से 3 सगे भाई-बहनों समेत 4 बच्चों की मौत, डूंगरपुर में दिल दहला देने वाला हादसा

पुलिस थाना धंबोला के अनुसार लिखी बड़ी गांव में सुबह 6 बच्चे एनीकट में नहाने गए थे, जहां पर नहाते समय इशिता बाबू डामोर, प्रतीक पुत्र बाबू डामोर, हिना पुत्री बाबूलाल डामोर, निवासी लिखी बड़ी और उनके घर पर आये हुये मेहमानों के बच्चे रोनक पुत्री गौतम परमार निवासी पालनपुर, गुजरात की डूब जाने से मृत्यु हो गई। अन्य दो बच्चे राजवीर पिता कोहराम सिंह उम्र 15 साल निवासी पालनपुर, गुजरात और जयसिंह पिता सुरेश सिंह डामोर उम्र 11 साल निवासी मेहसाणा, गुजरात को बचा लिया गया है । मृतकों के शव CHC सीमलवाड़ा में रखे गए हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद है । मृतकों की उम्र 15 से 22 साल के बीच है।