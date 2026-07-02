Dungarpur News : ‘खाद के लिए आधार जरूरी, तो शराब के लिए क्यों नहीं?’ डूंगरपुर SP के सामने किया सवाल, जानें क्या हुआ

Dungarpur News : सीमलवाड़ा में डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बुधवार शाम धंबोला थाना क्षेत्र का दौरा कर धंबोला थाना एवं सरथूना पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर आमजन से फीडबैक लिया। साथ ही पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बैठक के दौरान एक रोचक लेकिन गंभीर मुद्दा भी सामने आया। भादर निवासी ज्योतिलाल बुझ ने कहा कि जब खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, तो शराब खरीदने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? उनका कहना था कि यदि शराब बिक्री आधार से जुड़ जाए तो एक व्यक्ति द्वारा अत्यधिक खरीदारी पर नियंत्रण रहेगा और सामाजिक बुराइयों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। उनके इस सुझाव पर बैठक में मौजूद लोगों ने भी चर्चा की।