Dungarpur News: लड़की को बार-बार कॉल कर परेशान करने वाले 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, दोनों सगे भाई निकले

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी दोनों कांस्टेबल आपस में सगे भाई हैं और जिले के अलग-अलग थानों व विभागों में तैनात थे। आरोपी जितेंद्र सिंह चीतरी थाने में तैनात था। जबकि दूसरा आरोपी वीपेंद्र सिंह रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वीपेंद्र सिंह की कुछ समय पहले ही कांस्टेबल पद से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हुई थी।