डूंगरपुर में तालाब में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत, बकरियां चराने के लिए गई थी

जानकारी के अनुसार मांडवा निवासी उषा पुत्री राजेंद्र कोटेड़ एवं उसकी चचेरी बहन नयना पुत्री दशरथ कोटेड़ रविवार को बकरियां चराने घर से निकली थीं। दोनों घाटी तालाब के पास बकरियां चरा रही थीं। इसी दौरान तालाब में बने एक गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए उतर गईं। पानी अधिक गहरा होने से दोनों डूबने लगीं और डूबते हुए खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगीं। दोनों बालिकाओं को डूबता देख गांव का एक युवक दौड़कर मौके पर पहुंचा। उसने बिना वक्त गंवाए पानी में छलांग लगाई और दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी।