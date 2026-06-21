Jodhpur Road Accident: जोधपुर में कार-ट्रेलर की भिड़ंत, तीन की मौत, एक मासूम गंभीर घायल

जोधपुर। ग्रामीण क्षेत्र में रविवार दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा बोरूंदा से करीब तीन किलोमीटर दूर एचपी पेट्रोल पंप के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार, एक कार बोरूंदा की तरफ आ रही थी, जबकि ट्रेलर बोरूंदा से मेड़ता की ओर जा रहा था। आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में कार सवार एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई।