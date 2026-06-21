Pali Road Accident: पाली में सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे दंपती को ट्रक ने मारी टक्कर, पत्नी की मौत

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले पाली जिले में जाडन टोल नाके पर ट्रेलर चालक ने आरटीओ के गार्ड को कुचल दिया था। हादसे में गार्ड रामलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक मौके से भाग छूटा। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके से भागे ट्रेलर चालक को पुलिस ने नाकेबंदी कर सोजत में दबोचा लिया। घटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-162 पर जाडन टोल प्लाजा के पास रात करीब 1 बजे की है। जब प्रादेशिक परिवहन निरीक्षक के साथ टीम देर रात वाहनों की चैकिंग कर रही थी। तभी ट्रेलर चालक ने गार्ड रामलाल मेघवाल को कुचल दिया। हादसे के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से गार्ड को बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरटीओ गार्ड को मृत घोषित कर दिया।