Pali Road Accident: पाली में सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे दंपती को ट्रक ने मारी टक्कर, पत्नी की मौत

हादसे के बाद खड़ा ट्रक और पुलिस। फोटो- पत्रिका
पाली। जिले में रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में पति की आंखों के सामने पत्नी ने दम तोड़ दिया। दंपती एक रिश्तेदार के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार हादसा सदर थाना क्षेत्र के रामासिया गांव के निकट हुआ। दुर्घटना में खौड़ गांव निवासी 45 वर्षीय सुखीदेवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति 55 वर्षीय मांगीलाल घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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जानकारी के मुताबिक दोनों रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से लौटते समय रामासिया गांव के पास उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रक के बाइक को पीछे से टक्कर मारने की बात सामने आई है। हादसे के बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले पाली जिले में जाडन टोल नाके पर ट्रेलर चालक ने आरटीओ के गार्ड को कुचल दिया था। हादसे में गार्ड रामलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक मौके से भाग छूटा। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके से भागे ट्रेलर चालक को पुलिस ने नाकेबंदी कर सोजत में दबोचा लिया। घटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-162 पर जाडन टोल प्लाजा के पास रात करीब 1 बजे की है। जब प्रादेशिक परिवहन निरीक्षक के साथ टीम देर रात वाहनों की चैकिंग कर रही थी। तभी ट्रेलर चालक ने गार्ड रामलाल मेघवाल को कुचल दिया। हादसे के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से गार्ड को बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरटीओ गार्ड को मृत घोषित कर दिया।
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