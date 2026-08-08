पाली में पहाड़ों के बीच मिला नर कंकाल, कपड़ों और घड़ी से हुई पहचान; पिछले साल हुआ था लापता

पुलिस जांच में सामने आया कि घीसाराम पिछले साल 12 नवंबर 2025 से लापता थे। परिजनों ने रानी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया कि घीसाराम किसी बीमारी से पीड़ित थे और घटना वाले दिन वह अपनी दवा लेने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। पुलिस ने उस समय उनकी तलाश की थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका था।