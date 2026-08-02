सिरोही: होटल के बाहर 3 दिन से खड़े ट्रक में मिला चालक का शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अनिल कुमार (51), निवासी कुरल खुंडियां, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है। अनिल कुमार 20 जुलाई को चेन्नई से माल लेकर पाली पहुंचे थे। इसके बाद 27 जुलाई को माल खाली करके वे गुजरात के साणंद के लिए रवाना हुए थे। 29 जुलाई को वीरवाड़ा के पास स्थित एक होटल के बाहर उन्होंने अपना ट्रक खड़ा किया और विश्राम करने लगे। तब से ट्रक लगातार वहीं खड़ा रहा।