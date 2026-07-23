Rajasthan: पिता ने ऑटो चलाकर बेटे को बनाया लोको पायलट, नौकरी के एक महीने बाद ही ट्रेन हादसे में हुई मौत

सिरोही। रेलवे की नौकरी हर साल लाखों युवाओं का सपना होती है। सीकर जिले के मालखेड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय सत्येंद्र सैनी ने भी यही सपना देखा था। कठिन मेहनत और लगन के दम पर उसने रेलवे में सहायक लोको पायलट की नौकरी हासिल की। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब उसकी पहली स्थायी पोस्टिंग सिरोही जिले के आबूरोड में हुई तो पूरे परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुशी सिर्फ एक महीने की मेहमान साबित होगी।