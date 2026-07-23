23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिरोही

Rajasthan: पिता ने ऑटो चलाकर बेटे को बनाया लोको पायलट, नौकरी के एक महीने बाद ही ट्रेन हादसे में हुई मौत

सीकर के एक ऑटो चालक पिता ने वर्षों तक मेहनत और संघर्ष कर बेटे को पढ़ाया, ताकि वह रेलवे में नौकरी कर परिवार का सपना पूरा कर सके। बेटा सहायक लोको पायलट बन भी गया, लेकिन पहली पोस्टिंग के महज एक महीने बाद ही एक दर्दनाक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। अब जिस घर में बेटे की सफलता की खुशियां थीं, वहां मातम पसरा है।
2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Kamal Mishra

Jul 23, 2026

Sirohi Loco Pilot Death

Sirohi Loco Pilot Death: डीजल इंजन के साथ खड़ा सत्येंद्र सैनी (फोटो-पत्रिका)

सिरोही। रेलवे की नौकरी हर साल लाखों युवाओं का सपना होती है। सीकर जिले के मालखेड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय सत्येंद्र सैनी ने भी यही सपना देखा था। कठिन मेहनत और लगन के दम पर उसने रेलवे में सहायक लोको पायलट की नौकरी हासिल की। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब उसकी पहली स्थायी पोस्टिंग सिरोही जिले के आबूरोड में हुई तो पूरे परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुशी सिर्फ एक महीने की मेहमान साबित होगी।

बुधवार को आबूरोड स्थित रेलवे डीजल शेड के पास डीएफसी लाइन पर एक दर्दनाक हादसे में सत्येंद्र की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आबूरोड अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

एक साल पहले ही हुई थी शादी

सत्येंद्र की मौत की खबर जैसे ही सीकर स्थित उसके गांव मालखेड़ा और परिवार तक पहुंची, हर कोई स्तब्ध रह गया। महज एक साल पहले सत्येंद्र की शादी हुई थी और परिवार नई जिंदगी की शुरुआत की खुशियां मना रहा था। अब वही घर गम में डूब गया है।

पिता ने ऑटो चलाकर बच्चों को पढ़ाया

सत्येंद्र के पिता वर्षों से ऑटोरिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी मेहनत रंग लाई और सत्येंद्र रेलवे में सहायक लोको पायलट बन गया। परिवार को उम्मीद थी कि अब संघर्ष के दिन पीछे छूट जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

यह वीडियो भी देखें :

मिलनसार स्वभाव का था सत्येंद्र

सहकर्मियों के अनुसार सत्येंद्र बेहद शांत, मिलनसार और अपने काम के प्रति समर्पित युवक था। उसकी मौत की खबर सुनकर रेलवे कर्मचारियों को भी यकीन नहीं हुआ। सभी का कहना था कि उसने हाल ही में आबूरोड में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी और पूरे उत्साह के साथ काम कर रहा था।

सत्येंद्र का छोटा भाई नेवी में

परिवार में सत्येंद्र के अलावा उसका छोटा भाई भारतीय नौसेना में कार्यरत है, जबकि छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। एक बेटे को खोने का दर्द पूरे परिवार पर भारी पड़ गया है। जिस पिता ने ऑटो चलाकर बेटे को लोको पायलट बनाया था, आज उसी बेटे की अर्थी को कंधा देने की नौबत आ गई। वहीं पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Pali Accident: पत्नी को पीहर छोड़कर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता साया

ये भी पढ़ें
Pali Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 09:59 pm

Published on:

23 Jul 2026 09:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: पिता ने ऑटो चलाकर बेटे को बनाया लोको पायलट, नौकरी के एक महीने बाद ही ट्रेन हादसे में हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : ‘फ़र्ज़ी लेटरपैड’ और ‘फ़र्ज़ी हस्ताक्षर’, BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम से दे डाला आदेश, जानें कैसे खुली पोल?

Fake Letter Pad BJP Chief Madan Rathore Sirohi SP Complaint
सिरोही

Rajasthan: 17 साल की बेटी की हत्या मामले में पिता को 10 साल की जेल, पढ़ाई नहीं करने पर पीट-पीटकर मार डाला था

Sirohi Momina Murder
सिरोही

सिरोही: हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठी, पति ही निकला पत्नी का कातिल; बार-बार बयान बदलने से खुला राज

Sirohi Wife Murder Case
सिरोही

Sirohi Crime: आबूरोड शहर में शराब के नशे में चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार

Murder
सिरोही

आबूरोड: मजदूरी पर जाने की बात कहकर निकले 2 चचेरे भाइयों की ट्रेन से कटकर मौत, गांव में शोक की लहर

Abu Road News
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.