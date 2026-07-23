Pali Accident: पत्नी को पीहर छोड़कर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता साया

सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया, जब मृतक की मां पानीदेवी ने खुद को संभालते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि रोने से बेटा वापस नहीं आएगा। पहले उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले बीमारी के कारण उनके पति कलाराम का निधन हो गया था। पति की मौत के बाद उन्होंने मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण किया और बच्चों को बड़ा किया। अब बेटे की असमय मौत ने परिवार को फिर से गहरे सदमे में डाल दिया है।