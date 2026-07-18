Rajasthan: पूर्व सरपंच ने चुकाया मिट्टी का कर्ज, जिस स्कूल से मिली जीवन को दिशा, वहीं बनवाया करोड़ों का नया भवन

जानकारी के अनुसार विद्यालय का पुराना भवन काफी जर्जर हो चुका था। इसके अलावा सड़क का स्तर विद्यालय परिसर से ऊंचा होने के कारण बरसात के मौसम में स्कूल में जलभराव की समस्या बनी रहती थी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और विद्यालय संचालन दोनों प्रभावित होते थे। विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्रामीणों और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए समाजसेवी गुलाब चौधरी से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने इसे सामाजिक दायित्व मानते हुए नए भवन के निर्माण का संकल्प लिया और निर्धारित समय में इसे पूरा भी करवा दिया।