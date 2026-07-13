Indian Railways: लूनी-मारवाड़ रेलखंड होगा डबल, 750 करोड़ आएगी लागत; रेलवे बोर्ड को भेजी DPR

उत्तर-पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण रेलखंडों में शामिल लूनी-मारवाड़ सेक्शन अभी सिंगल रेल लाइन का है। जिस पर यात्री और मालगाड़ियों का संचालन होता है। यह रेलखंड केवल पाली और जोधपुर के साथ पश्चिमी और उत्तर भारत के बीच माल परिवहन व रणनीतिक महत्व रखता है। गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों पर उतरने वाला आयातित कोयला, सीमेंट, क्लिकर और अन्य औद्योगिक सामग्री इसी मार्ग से राजस्थान होकर पंजाब और हरियाणा तक पहुंचती है। डबल लाइन बनने से मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होगी, ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा और परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।