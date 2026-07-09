Pali News: सांड के हमले में जैन साध्वी घायल, टूटे गोचरी के बर्तन, बचाने आया युवक भी चोटिल

Jain Sadhvi Shubha Sheela: पाली शहर में बेसहारा गोवंश का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम की लापरवाही के चलते आए दिन आमजन और श्रद्धालु इन मवेशियों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। अभी बीते 3 जुलाई को एक सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बुजुर्ग महिला शांति देवी जोधपुर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ ही रही हैं, कि इस बीच शहर में गुरुवार को एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस बार एक हिंसक सांड ने जैन साध्वी शुभ शीला पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।