राजस्थान का मोस्टवांटेड तस्कर MP से गिरफ्तार, 8 महीने तक चला ऑपरेशन; गर्लफ्रेंड के सुराग से मिला ठिकाना

राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में नवम्बर 2020 में रात को सुनील व उसके साथियों ने डोडा-पोस्त की तस्करी के दौरान टोल नाके के नाकाबंदी तोड़कर देसूरी की तरफ आया था। देसूरी पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर तस्करों की दो गाडि़यों को रुकवाने का प्रयास करने पर बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुन फायरिंग कर दी थी। जिससे उस समय देसूरी थाने में तैनात सिपाही रणवीरसिंह के पैर में गोली लग गई थी। एक गोली कांस्टेबल रामकरण के पास से होकर निकली थी। एक पुलिस की गाड़ी के टायर में लगी थी। तस्कर सिपाही को घायल करने के बाद वापस देसूरी नाल में फायरिंग करते हुए चारभुजा थाना क्षेत्र के मनावतों का का गुड़ा की तरफ भागे। वहां फिर से टोल नाके पर नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए थे।