Unique Wedding: पाली में हुई अनोखी शादी, बछड़ा बना दूल्हा, बछड़ी बनी दुल्हन, बड़-पीपल ने लिए सात फेरे

विवाह संपन्न होते ही पूरा परिसर खुशियों से गूंज उठा। ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। आयोजन के अंत में महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जगमोहन महिला मंडल धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ सामाजिक सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मंडल ने इस वर्ष करीब 1 लाख 51 हजार रुपए की लागत से गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा भीषण गर्मी में पशु-पक्षियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी (अवाला) की व्यवस्था भी करवाई गई। महिला मंडल वर्षों से गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहकर समाज के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।