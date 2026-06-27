राजस्थान: बहन की शादी की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत, घर में पसरा मातम

Pali Road Accident : मारवाड़ जंक्शन (पाली)। बहन की शादी की खुशियां एक सड़क हादसे में मातम में बदल गईं। दुल्हन के रिश्ते में लगने वाले दो भाइयों को बाइक से लेकर गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसका जोधपुर में उपचार जारी है। उधर, हादसे की खबर मिलते ही शादी वाले घरों में चीख-पुकार मच गई।