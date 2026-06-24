Pali News: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, मामा-भांजे की मौत, शादी वाले घर में पसरा मातम

घटना के बाद आक्रोशित परिजन व ग्रामीण मौके पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा, आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी रोक तथा दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होने से दो युवकों की जान चली गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा समझाइश कर मामला शांत कराने का प्रयास शुरू किया।