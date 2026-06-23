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Pali News: अग्रवाल समाज के कई अहम फैसले, मृत्यु भोज, प्री-वेडिंग शूट और बैचलर पार्टी पर रोक, आतिशबाजी पर भी बैन

पाली में अग्रवाल समाज ने सामाजिक आयोजनों में फिजूलखर्ची रोकने और सादगी को बढ़ावा देने के लिए अहम निर्णय लिए हैं। आमसभा में विवाह समारोहों में 21 व्यंजनों की सीमा तय करने के साथ मृत्यु भोज, आतिशबाजी, प्री-वेडिंग शूट और बैचलर पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

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पाली

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Rakesh Mishra

Jun 23, 2026

Agarwal Samaj Pali

अग्रवाल समाज की सभा में शामिल अग्रबंधु। फोटो- पत्रिका

पाली। सामाजिक आयोजनों में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने और समाज में सादगी व संस्कारों को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रवाल समाज ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब समाज में विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर भोजन में केवल 21 व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि मृत्यु भोज, आतिशबाजी, प्री-वेडिंग शूट और बैचलर पार्टी जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अग्रवाल पंचायत पाली की आमसभा में समाज हित और सामाजिक सुधार से जुड़े इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

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अग्रसेन वाटिका के वृंदावन परिसर में आयोजित सभा में बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अग्रवाल समाज ने परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया। समाज में सादगीपूर्ण आयोजन, फिजूलखर्ची पर रोक और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के प्रबुद्धजनों ने चर्चा की। अग्रवाल मंडल अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल व महिला मंडल सचिव जोली गुप्ता ने विचार रखे। समाजबंधुओं ने सुझाव दिए। पंचायत कार्यकारिणी ने सुझावों पर अमल करते हुए पंचायत अध्यक्ष सुनील गुप्ता, कमल किशोर गोयल एवं सुनील पोद्दार की मौजूदगी में कई प्रस्ताव स्वीकृत किए। आम सभा में समाज के सुरेश चंद्र गुप्ता, मदन मोहन गुप्ता, पंचायत सचिव सूरजप्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष नीलम बंसल, उपाध्यक्ष सत्येंद्र तायल, कैलाश गुप्ता, अशोक अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

इन प्रस्तावों को किया गया स्वीकार

  • अग्रसेन वाटिका स्थित दो पुरानी बिल्डिंग मधुबन एवं उत्सव का नवीनीकरण कराया जाएगा।
  • समाज में किसी भी तरह के शुभ अवसर एवं शादी समारोह में केवल 21 आइटम ही भोजन में रखे जाएंगे।
  • समाज में मृत्यु भोज पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
  • समाज में किसी समारोह में महिला वेटर या विदेशी महिला वेटर को नहीं रखा जाएगा।
  • ब्यूटी पार्लर, कोरियोग्राफर एवं मेहंदी लगाने के लिए कार्यक्रम में केवल महिला ही होनी चाहिए।
  • समारोह में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • प्री-वेडिंग शूट व बेबी शावर शूट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • शिक्षा, चिकित्सा व आर्थिक दृष्टि से कमजोर समाजबंधुओं के उत्थान लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
  • बैचलर पार्टी पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगी।

वहीं दूसरी तरफ पाली में मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार विकास समिति रायपुर की ओर से स्थानीय स्वर्णकार समाज भवन में नवगठित वरिष्ठ मंडल एवं नवयुवक मंडल की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज के वरिष्ठ एवं युवा नेतृत्व को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा के प्रसार तथा संगठनात्मक मजबूती का संकल्प लिया गया।

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Published on:

23 Jun 2026 02:39 pm

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