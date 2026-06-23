Pali News: अग्रवाल समाज के कई अहम फैसले, मृत्यु भोज, प्री-वेडिंग शूट और बैचलर पार्टी पर रोक, आतिशबाजी पर भी बैन

अग्रसेन वाटिका के वृंदावन परिसर में आयोजित सभा में बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अग्रवाल समाज ने परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया। समाज में सादगीपूर्ण आयोजन, फिजूलखर्ची पर रोक और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के प्रबुद्धजनों ने चर्चा की। अग्रवाल मंडल अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल व महिला मंडल सचिव जोली गुप्ता ने विचार रखे। समाजबंधुओं ने सुझाव दिए। पंचायत कार्यकारिणी ने सुझावों पर अमल करते हुए पंचायत अध्यक्ष सुनील गुप्ता, कमल किशोर गोयल एवं सुनील पोद्दार की मौजूदगी में कई प्रस्ताव स्वीकृत किए। आम सभा में समाज के सुरेश चंद्र गुप्ता, मदन मोहन गुप्ता, पंचायत सचिव सूरजप्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष नीलम बंसल, उपाध्यक्ष सत्येंद्र तायल, कैलाश गुप्ता, अशोक अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे।