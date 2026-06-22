जोधपुर प्रसूता प्रकरण की चल रही उच्च स्तरीय जांच, भर्ती महिलाओं की कैसी है तबियत, कलक्टर ने दी जानकारी

समीक्षा बैठक के बाद जिला कलक्टर आलोक रंजन ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा के साथ पावटा जिला अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से 20 जून को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद कुछ प्रसूताओं के स्वास्थ्य प्रभावित होने की घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गंभीर स्थिति वाली दो प्रसूताओं सोनू एवं ललिता को बेहतर उपचार के लिए तत्काल डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रेफर किया गया था, जबकि पावटा जिला अस्पताल में भर्ती शेष छह प्रसूताएं तस्लीम, पायल, संतोष, प्रियंका, गट्टूकंवर और नंदू कंवर की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है और उनके सभी वाइटल पैरामीटर्स संतोषजनक पाए गए हैं।