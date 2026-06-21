Bikaner: पीबीएम अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, डिलीवरी के बाद फेल हुई थी किडनी, अब तक 2 की गई जान

उसी रात को तकीयत बिगड़ गई, उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। प्रसूता की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पांच जून से वह 21 जून तक आईसीयू में भर्ती रही। रविवार को वह जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करते-करते आ​खिर हार गई। इससे पहले सूरतगढ़ निवासी प्रीति को 15 मई को नागौर से बीकानेर रेफर किया गया था। किडनी में संक्रमण होने की वजह से उसे 16 मई को आइसीयू में भर्ती किया गया। जहां वह एक माह से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। 19 जून की दाेपहर उसने दम तोड़ दिया था।