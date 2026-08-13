बीकानेर जिला परिषद में महिला होगी प्रमुख, महापौर की सीट सभी के लिए खुली, नगर पालिकाओं की भी तस्वीर साफ

बीकानेर। नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों को लेकर रणभेरी बज चुकी है। इन चुनावों के लिए गुरुवार को प्रदेश स्तर पर जिला परिषदों में जिला प्रमुख पद और नगर निगम में महापौर, नगर परिषद में सभापति व नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पदों के लिए श्रेणी अनुसार आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में बीकानेर जिला प्रमुख पद इस बार अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। इसके लिए किसी भी वर्ग की महिला को जिला प्रमुख बनने का अवसर मिल सकेगा। वहीं बीकानेर नगर निगम में महापौर का पद ओपन कैटेगरी में रखा गया है। महापौर पद सभी श्रेणी के लिए खुला है। किसी भी वर्ग का प्रत्याशी महापौर चुना जा सकेगा।