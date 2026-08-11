Bikaner Crime: कैश वैन से 51 लाख की लूट का खुलासा, बाल्टी में छुपाकर रखे 46 लाख बरामद

पुलिस के अनुसार 5 अगस्त को सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड की कैश वैन नोखा से सारुण्डा की ओर जा रही थी। नोखा से करीब 5-7 किलोमीटर आगे बिना नंबर की कैंपर गाड़ी पीछे से आई। कैंपर में सवार 2-3 बदमाशों ने कैश वैन को रुकवा लिया। बदमाशों ने चालक के सिर पर बंदूक तान दी और वैन में मौजूद कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। हथियारों के बल पर बदमाश कैश वैन में रखा कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। बॉक्स में करीब 51 लाख रुपए थे।