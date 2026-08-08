बीकानेर: ग्रीष्मावकाश में परीक्षा ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को मिलेगा उपार्जित अवकाश, आदेश जारी

आदेश से जिले के हजारों शिक्षकों को प्रशासनिक राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षक संगठनों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने से शिक्षकों में भी संतोष का माहौल है। शिक्षकों का कहना है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान परीक्षा ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को उपार्जित अवकाश का लाभ मिलना उनके अतिरिक्त कार्य के प्रति विभाग की ओर से उचित मान्यता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पात्र शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया और राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों से जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा।