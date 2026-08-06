Bikaner News: जेल से बाहर आने के लिए बनवाया SI भर्ती का फर्जी प्रवेश-पत्र, मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस

आरोपी ने पहले जेल प्रशासन के समक्ष एसआई भर्ती परीक्षा का कथित प्रवेश-पत्र पेश किया। इसके बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) में आवेदन देकर मानवीय आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी। अदालत ने नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि आरोपी को 6 अगस्त को पुलिस अभिरक्षा में उसके स्वयं के खर्च पर श्रीगंगानगर स्थित पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल के पीटी परेड ग्राउंड ले जाया जाए और परीक्षा के बाद वापस जेल भेज दिया जाए।