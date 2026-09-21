बीकानेर क्राइम: दंपती पर चढ़ाया डंपर, पति की मौत, पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही

Bikaner Crime News: बीकानेर जिले के गजनेर थाना इलाके की कोटड़ी ग्राम पंचायत के किशनायत गांव में सोमवार सुबह डंपर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हादसे में उसकी पत्नी भी गंभीर घायल हो गई। उसे उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।