बीकानेर सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, मासूम समेत 2 की मौत, सेवादारों ने निकाले शव

बीकानेर. श्रीडूंगरगढ़ में बीकानेर की ओर हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 19 वर्षीय निशा और 12 वर्षीय मासूम (विकास कुमार) की मौके पर ही मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों के शव उसमें फंस गए। बाद में एपीजे कलाम सोसायटी के सेवादारों ने काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला।