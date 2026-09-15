Bikaner: ट्रक में भरा था भूसा, लेकिन अंदर का नजारा देख उड़ गए आबकारी टीम के होश; 65 लाख की अवैध शराब जब्त

बीकानेर: बीकानेर जिले से होकर गुजरने वाले भारतमाला रोड पर सेजड़ासर सरहद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। लूणकरणसर आबकारी थाना टीम ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर एक ट्रक की तलाशी ली। इसमें पशु आहार और लकड़ी के भूसे के कट्टों के नीचे छिपाकर रखी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई। टीम ने ट्रक से 732 कार्टन शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने ट्रक चालक जयराम विश्नोई निवासी जालौर को गिरफ्तार किया है।