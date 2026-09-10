राजस्थान निकाय चुनाव: बीकानेर में BJP MLA ने खोया आपा, कार से उतरकर मतदान कार्मिक के पीछे भागे, वीडियो वायरल

बीकानेर में शहर की सरकार चुनने के लिए बुधवार को नगर निगम चुनाव हुआ। निगम के 79 वार्ड पार्षदों के निर्वाचन के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण रहा। शाम 6 बजे तक 68.91 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। हालांकि इस दौरान कुछ बूथों पर शाम 6 बजे बाद तक मतदान चलता रहा। नगर निगम चुनाव को लेकर सुबह मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही मतदान बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। इस दौरान अपने जीवन का पहल मतदान कर रहे और युवा मतदातओं में मतदान को लेकर अधिक उत्साह नजर आया। मतदान की प्रक्रिया के दौरान सुबह 10 बजे तक जहां कुछ बूथों पर मतदाताओं की भीड़ रही, वहीं कुछ मतदान केंद्रों पर धीमी गति से मतदान चलता रहा। सुबह 10 बजे तक नगर निगम क्षेत्र में कुल 20.84 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 44.31 प्रतिशत, दोपहर 3 बजे तक 56.74 प्रतिशत और शाम 6 बजे तक 68.91 प्रतिशत मतदान हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अंतिम मतदान प्रतिशत सामने आ सकेगा।