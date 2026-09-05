Rajasthan Nikay Election : क्या फ़र्ज़ी सिम्बल लगाकर बदल दिया अधिकृत प्रत्याशी? जानें बीकानेर कांग्रेस विवाद में आई लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच बीकानेर कांग्रेस का अंदरूनी टिकट विवाद अब पुलिस थाने और अदालत तक पहुंच गया है। शहर के वार्ड नंबर 50 से अधिकृत प्रत्याशी के चुनाव चिह्न को कथित तौर पर बदलकर दूसरे प्रत्याशी को देने के गंभीर आरोपों में पुलिस ने कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष, देहात अध्यक्ष और एक अन्य प्रत्याशी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और कूटरचना का केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने बीकानेर की लोकल पॉलिटिक्स में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि एक तरफ जहां पार्टी नेतृत्व पर फर्जीवाड़ा करके सिंबल बदलने का आरोप लगा है, वहीं दूसरी तरफ इस विवाद के बाद हुई मारपीट के सिलसिले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चुनाव के ठीक एन वक्त पर हुए इस बड़े कानूनी और राजनीतिक ड्रामे से न सिर्फ कार्यकर्ताओं में भारी असमंजस की स्थिति बन गई है, बल्कि पार्टी की सामाजिक और राजनीतिक साख पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।