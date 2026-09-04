राजस्थान में कांग्रेस नेता से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व पार्षद का बेटा गिरफ्तार; अब तक 8 आरोपी अरेस्ट

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
बीकानेर। कांग्रेस शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार देर रात कांग्रेस से निष्कासित पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा के साथ ही उसके साथी रविंद्र अरोड़ा, अनुज शर्मा व दिलेर अहमद को भी गिरफ्तार किया है। मारपीट की घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। इस मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि मारपीट प्रकरण में पुलिस ने पहले ही सन्नी वाल्मीकि, सोनू तेली खोखर, अरुण वाल्मीकि, मोहम्मद आजाद साफी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा, रविंद्र अरोड़ा, अनुज शर्मा और दिलेर अहमद को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
वार्ड 50 में पार्टी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेस संगठन ने चौबीस घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा और उनके पुत्र मोहित अरोड़ा को छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया।
वहीं, दूसरी ओर दीपक अरोड़ा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग पर मोहित अरोड़ा के नाम से जारी सिंबल चोरी कर फर्जी सिंबल तैयार करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में शिकायत दी है। मोहित अरोड़ा के पिता दीपक अरोड़ा की ओर से सदर थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि 31 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जारी मोहित अरोड़ा के सिंबल को चोरी कर कूटरचित तरीके से नवरतन डागा के नाम से फर्जी सिंबल तैयार किया गया। इसके बाद कथित फर्जी सिंबल को असली बताकर प्रशासन को गुमराह किया गया और नवरतन डागा के नामांकन फॉर्म के साथ उसका इस्तेमाल किया गया।
वार्ड 50 का विवाद अब कांग्रेस के भीतर दो अलग-अलग कार्रवाई और आरोपों के रूप में सामने आया है। एक तरफ पार्टी संगठन ने मारपीट की घटना को अनुशासनहीनता मानते हुए पिता-पुत्र को छह साल के लिए निलंबित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सिंबल में कथित गड़बड़ी को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई है। इससे नगर निगम चुनाव के बीच कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है।
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