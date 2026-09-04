राजस्थान में कांग्रेस नेता से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व पार्षद का बेटा गिरफ्तार; अब तक 8 आरोपी अरेस्ट

वहीं, दूसरी ओर दीपक अरोड़ा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग पर मोहित अरोड़ा के नाम से जारी सिंबल चोरी कर फर्जी सिंबल तैयार करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में शिकायत दी है। मोहित अरोड़ा के पिता दीपक अरोड़ा की ओर से सदर थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि 31 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जारी मोहित अरोड़ा के सिंबल को चोरी कर कूटरचित तरीके से नवरतन डागा के नाम से फर्जी सिंबल तैयार किया गया। इसके बाद कथित फर्जी सिंबल को असली बताकर प्रशासन को गुमराह किया गया और नवरतन डागा के नामांकन फॉर्म के साथ उसका इस्तेमाल किया गया।