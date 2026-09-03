राजस्थान: कांग्रेस ने ‘पिता-पुत्र’ को 6 साल के लिए किया सस्पेंड, बीकानेर जिलाध्यक्ष मदन मेघवाल से मारपीट के बाद सख्त एक्शन

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष के साथ इस तरह के व्यवहार को अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने दीपक अरोड़ा और मोहित अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। इधर, जेएनवीसी थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल की रिपोर्ट पर मोहित अरोड़ा पुत्र दीपक अरोड़ा एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सैटेलाइट अस्पताल के पास रहने वाले सन्नी 26 पुत्र धर्मेन्द्र वाल्मीकि, सर्वोदय बस्ती निवासी सोनू 19 पुत्र सुनील तेली खोखर, चूंगी चौकी निवासी अरुण पुत्र संतोष वाल्मीकि, बिहार हाल नाइट आउट बीयर बार निवासी मोहम्मद आजाद 26 पुत्र उज्जैन साफी को गिरफ्तार कर लिया है।