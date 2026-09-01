…ताकि बढ़े मतदान प्रतिशत, पाटों पर चौपाल, उठी मतदान की बात

चुनावी जागरूकता के लिए शहर की पारंपरिक पाटा चौपालों पर मतदान की चर्चा हुई। नगरीय निकाय आम चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता प्रकोष्ठ की स्वीप टीम ने शहर के प्रमुख पाटा स्थलों पर पहुंचकर वहां बैठने वाले स्थानीय लोगों से संवाद किया। दुकानदारों और ग्राहकों से भी मतदान करने तथा दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। स्वीप टीम ने दम्माणी चौक स्थित ऐतिहासिक छतरी वाले पाटे, मूंधड़ा चौक, मोहता चौक और आचार्य चौक में पाटा चौपाल आयोजित की। पारंपरिक सामाजिक स्थलों पर लोगों से सीधे संवाद कर उन्हें मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी गई।