मैदान में कंकड़, सपनों में पदकः प्रतिभाएं ट्रैक पर दौड़ रहीं, सुविधाएं वहीं अटकीं

बीकानेर के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाई है। कई खिलाड़ी एशियाई खेलों जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। लेकिन जिस शहर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, वहां खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए सुविधायुक्त मैदान तक नहीं मिल पा रहे। कहीं बड़े मैदान में घास की जगह कंकड़ हैं, कहीं ट्रैक में गड्ढे हैं तो कहीं शौचालय, पेयजल, प्रकाश और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, जब मैदान ही खेलने लायक नहीं होंगे तो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक कैसे ले जाएंगे? खेल दिवस पर यह तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिभाओं को तराशने के लिए सिर्फ प्रतिभा और मेहनत पर्याप्त नहीं होती। नियमित अभ्यास के साथ सुरक्षित मैदान, बेहतर उपकरण और खेल के अनुकूल आधारभूत ढांचा भी जरूरी है। बीकानेर में यही हिस्सा सबसे कमजोर नजर आ रहा है।