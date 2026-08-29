Rajasthan: बदमाशों ने पुलिस को घेरा, लाठी-सरियों से हमला कर हिस्ट्रीशीटर को छुड़ाया; वीडियो बना रहे कॉन्स्टेबल का मोबाइल छीना

बीकानेर। पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को हिरासत में लिया तो बदमाशों ने पुलिस टीम को ही घेर लिया और हमला कर आरोपी को जबरन छुड़ा ले गए। नापासर थाना क्षेत्र के शेरेरां गांव में 27 अगस्त सुबह हुई इस वारदात में करीब 15-20 बदमाशों ने दो कांस्टेबलों पर लाठी-डंडों और सरियों से हमला किया। दोनों कांस्टेबल घायल हो गए। एक कांस्टेबल ने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो हमलावर उसका मोबाइल भी छीन ले गए। पुलिस के पीछा करने के बावजूद आरोपी खेतों के कच्चे रास्तों से फरार हो गए।