जयपुर के कारोबारी पर बीकानेर से 1.41 करोड़ के 14 जड़ाऊ आभूषण हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

परिवादी का आरोप है कि तय अवधि गुजरने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। वह कई बार जयपुर जाकर आरोपी से मिला, लेकिन कभी आभूषण व्यापारियों के पास होने तो कभी भुगतान अटकने की बात कहकर उसे टालता रहा। बाद में आरोपी ने फोन बंद कर दिया और अपने निवास पर भी नहीं मिला। परिवादी ने आरोप लगाया कि बाद में उसे जानकारी मिली कि आरोपी ने कुछ आभूषण बेचकर उनकी राशि का गबन कर लिया। आभूषण वापस मांगने पर भी कथित रूप से उसने इनकार कर दिया।