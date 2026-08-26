बीकानेर में सोफिया स्कूल तिराहे पर हादसा: तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत

फिलहाल, पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है और उसके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बस की तेज गति और लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात सुचारू किया और बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।