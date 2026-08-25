99 फीसदी तैयार हुआ लालगढ़ स्टेशन, अब उद्घाटन का इंतजार

बीकानेर रेल मंडल का लालगढ़ रेलवे स्टेशन अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। बस इसके उद्घाटन का इंतजार है। दरअसल, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 18.70 करोड़ की लागत स्टेशन का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार इसका 99 फीसदी काम पूरा कर दिया गया है। ऐसे में अब उम्मीद है की जल्द ही स्टेशन का उद्घाटन कर दिया जाएगा।

रेलवे की ओर से भी पिछले दिनों कई ट्रेनों को बीकानेर से लालगढ़ तक विस्तार भी किया गया था। इससे लालगढ़ स्टेशन के आसपास के लोगों को फायदा मिल सकेगा। स्टेशन भवन के समरूप में बड़े स्तर पर सुधार कार्य, स्टेशन की ओर आने-जाने वाले मार्ग में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग प्रावधान का कार्य, बाउंड्री वॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में सौंदर्यकरण, दुपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग सुविधा, बुकिंग ऑफिस रिटायरिंग रूम में सुधार, नए टॉयलेट ब्लॉक्स का कार्य लगभग हो चुका है। पुनर्विकास कार्यों में के अलावा एलईडी लाइटिंग तथा दीवारों पर आर्टवर्क भी किया गया है।