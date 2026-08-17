राजस्थान निकाय चुनाव लॉटरी: बीकानेर में किसका बना काम और कौन हुआ मायूस? देखें वार्ड आरक्षण की पूरी सूची

नगर निगम की लॉटरी के दौरान ओबीसी श्रेणी की लॉटरी के दौरान एक पर्ची अधिक निकल गई। सोलह के स्थान पर सतरह पर्ची निकल गई। जिला कलक्टर ने सभी की राय से एक वार्ड की पर्ची को हटाया। वार्डों के आरक्षण को लेकर सोमवार को निकाली गई लॉटरी जहां कई पार्षदों के लिए खुशियों भरी रही, वहीं कई पार्षदों को मायूस करने वाली भी रही। विगत बोर्ड में पार्षद रहे कई पार्षदों को अब नई जमीन तलाशनी होगी। वहीं, पूर्व में निगम बोर्ड में पार्षद रहे कई जनप्रतिनिधियों को इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिल सकेगा।