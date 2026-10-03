Bikaner : हादसा या वारदात : कटर चलाया, अचानक दौड़ा करंट और थम गईं 2 जिंदगियां, साथियों के भागने की आशंका

Bikaner : लूणकरनसर में बिजली की तांबे की केबल चोरी करने पहुंचे दो युवकों को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस केबल को काटने के लिए कटर चलाएंगे, वही उनकी मौत का कारण बन जाएगी। बामनवाली के 33 केवी विद्युत उपकेंद्र से सोढ़वाली जा रही लाइन में शुक्रवार रात केबल काटते समय करंट की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वारदात में शामिल अन्य लोगों के भागने की आशंका से पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।