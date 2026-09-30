हनुमान बेनीवाल पहुंचे बीकानेर, बोले- पंचायत चुनाव में तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी RLP

निकाय चुनावों में कथित गड़बड़ियों को लेकर बेनीवाल ने सत्ता और पुलिस के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा की कार्यशैली को ‘अघोषित आपातकाल’ जैसा बताया। वहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे को वह अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और छोटे दलों के लिए राजनीतिक स्थान सीमित करने की कोशिश करती है।