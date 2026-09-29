43 दिनों में 4 रूट पर चली महज 5 बसें, पूरा स्टाफ ना डिपो तैयार

नगरीय परिवहन को त्वरित और किफायती बनाने के लिए शुरू की गई ई-बस सेवा 43 दिन बाद भी शुरुआती रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाई है। स्वतंत्रता दिवस पर शुरू हुई सेवा में अब तक नगर निगम चार रूट पर महज पांच बसों का संचालन कर पाया है, जबकि प्रथम चरण में 75 ई-बसों को 25 रूट पर चलाने की योजना है। स्थिति यह है कि बसों के लिए बनाया जा रहा डिपो भी पूरी तरह तैयार नहीं है, संबंधित फर्म को अभी पूरी तरह हैंडओवर नहीं हुआ है और संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति भी पूरी नहीं हुई है। नगर निगम पिछले 43 दिनों में चार रूट पर पांच ई-बसें ही चला पाया है। वर्तमान में बसों का संचालन बीकानेर से देशनोक, नापासर, खारा और जयपुर-जोधपुर बाइपास तक हो रहा है। निगम ने नगरीय क्षेत्र में ई-बस संचालन के लिए कुल 25 रूट फाइनल किए हैं। निगम के ई-बस सेवा नोडल अधिकारी पवन बंसल के अनुसार जल्द ही और बसें प्राप्त होंगी। इनके उपलब्ध होने के बाद अन्य रूट पर संचालन शुरू किया जाएगा।