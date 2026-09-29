पाटा बना मंच, चौक बना आंगन, तीन पीढ़ियों की कविताओं से फिर गूंजा आचार्यों का चौक

अमरसिंह राठौड़ की वीर रस प्रधान रम्मतों के मंचन के लिए प्रसिद्ध आचार्यों के चौक का पाटा करीब तीन दशक बाद फिर मंच बना। फर्क इतना था कि इस बार यहां रम्मत नहीं, कविताएं गूंजीं और चौक श्रोताओं के लिए आंगन बन गया। शहर के कवियों ने हिंदी, राजस्थानी और उर्दू की रचनाएं प्रस्तुत कीं तो देर तक श्रोता झूमते और दाद देते नजर आए। अवसर था रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स और प्रसार के साझा प्रयासों से शुरू हुई ‘जन मन काव्य यात्रा’ के पहले पड़ाव का। मंचीय काव्य परंपरा को मोहल्लों के ऐतिहासिक चौकों तक ले जाकर फिर जीवंत करने के उद्देश्य से शुरू की गई यात्रा का पहला पड़ाव दिवंगत कवि गौरीशंकर आचार्य ‘अरुण’ को समर्पित रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. विजयशंकर आचार्य ने की। रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स के अध्यक्ष इंजीनियर विपिन लड्ढा ने कहा कि यह नवाचार शहर की मंचीय काव्य परंपरा को फिर से प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा।