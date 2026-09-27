Bikaner Accident: दो सड़क हादसों में 2 बाइक सवारों की मौत, 2 युवक गंभीर घायल

बीकानेर। जिले में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। महाजन-सरदारशहर सड़क पर शेरपुरा के पास निजी बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं देशनोक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करणी केमिकल फैक्ट्री के पास अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद बाइक सवार तीन युवक सड़क पर गिर गए। हादसे में एक युवक की जान चली गई और दो अन्य गंभीर घायल हो गए।