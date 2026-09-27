27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Bikaner Accident: दो सड़क हादसों में 2 बाइक सवारों की मौत, 2 युवक गंभीर घायल

बीकानेर जिले में रविवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। महाजन-सरदारशहर सड़क पर बस की टक्कर से 21 वर्षीय जगदीश ने दम तोड़ दिया। वहीं देशनोक में अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय बाबू की मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Sep 27, 2026

bikaner accident

Bikaner: हादसे के बाद सड़क पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और मृतक बाबू (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। जिले में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। महाजन-सरदारशहर सड़क पर शेरपुरा के पास निजी बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं देशनोक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करणी केमिकल फैक्ट्री के पास अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद बाइक सवार तीन युवक सड़क पर गिर गए। हादसे में एक युवक की जान चली गई और दो अन्य गंभीर घायल हो गए।

बस से आमने-सामने भिड़ी बाइक, युवक की मौत

महाजन से सरदाशहर जाने वाली संपर्क सड़क पर शेरपुरा से ढाणी छिल्ला के बीच रविवार शाम हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार शेरपुरा निवासी 21 वर्षीय जगदीश पुत्र भगवानदास बाइक से गांव से सूंई की तरफ अपने खेत जा रहा था। इसी दौरान शेरपुरा से करीब चार किलोमीटर आगे भारतमाला सड़क के अंडरब्रिज के पास सामने से आ रही निजी बस से उसकी बाइक की टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही शेरपुरा से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को महाजन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

दूसरा हादसा देशनोक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करणी केमिकल फैक्ट्री के पास हुआ। यहां एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक अलग-अलग स्थानों पर जा गिरे।

बताया गया कि दो युवक सड़क किनारे जा गिरे, जबकि तीसरा युवक सड़क के बीच में गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शीतला गेट निवासी 25 वर्षीय बाबू के रूप में हुई है। हादसे में यासीन और सुल्तान गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस जांच में जुटी

दुर्घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने पर नगर पालिका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश मूंधड़ा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति संभाली और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का शव देशनोक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है।

बीकानेर जिले में रविवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। महाजन-सरदारशहर सड़क पर बस की टक्कर से 21 वर्षीय जगदीश ने दम तोड़ दिया। वहीं देशनोक में अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय बाबू की मौत हो गई।

यह वीडियो भी देखें :

Ajmer Crime : कार में कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो, सीआरपीएफ जवान से ऐंठे ₹89 हजार, मामला दर्ज

ये भी पढ़ें
crpf jawan taking off clothes in car made video extorted rupees 89000

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 09:34 pm

Published on:

27 Sept 2026 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Accident: दो सड़क हादसों में 2 बाइक सवारों की मौत, 2 युवक गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिग्गजों का मैदान बदला, तो नए चेहरों की खुली राह

फाइल फोटो
समाचार

Rajasthan: लोहावट बीडीओ नारायण सुथार 8.14 लाख के साथ पकड़े गए, कार की सीट के नीचे छिपा था कैश

Lohawat BDO Narayan Suthar
बीकानेर

शहर की मोहल्ला काव्य परंपरा होगी पुनर्जीवित, जन मन काव्य यात्रा के पोस्टर का हुआ विमोचन

गुरुवार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेंद्र बाबू दुबे ने इसके पोस्टर का विमोचन किया।
बीकानेर

Bikaner : कुर्सी संभालते गहलोत बोले- सभी पार्षदों के साथ मिलकर बदलेंगे शहर की तस्वीर

bikaner nagar palika deputy mayor pankaj gehlot big statement
बीकानेर

Bikaner Taxi Kand: रात 3:15 बजे जली थी टैक्सी, 10 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला; ऐसे बदला पूरा मामला

bikaner taxi case
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.