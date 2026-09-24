शहर की मोहल्ला काव्य परंपरा होगी पुनर्जीवित, जन मन काव्य यात्रा के पोस्टर का हुआ विमोचन

साहित्यकार राजेंद्र जोशी ने कहा कि बीकानेर की मंचीय काव्य परंपरा अत्यंत समृद्ध है। यहां के अनेक कवियों ने देश भर में बीकानेर को गौरवान्ति किया है। जनमन काव्य यात्रा से नए कवियों को भी मंच मिलेगा, जो भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स बीकानेर के अध्यक्ष इंजीनियर विपिन लढ्ढा ने कहा कि संस्था सितंबर से अगस्त तक शहरी क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्ले में कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यह कवि सम्मेलन उसे क्षेत्र के दिवंगत कवि को समर्पित होंगे तथा हर श्रृंखला में नए कवियों को अवसर दिया जाएगा। पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ़ राजस्थान (प्रसार) अध्यक्ष डॉ. हरि शंकर आचार्य ने बताया कि प्रसार की ओर प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की रही हैं। 'जन मन काव्य यात्रा' इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि इस माह के कवि सम्मेलन के स्थान को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उसी मोहल्ले के मौजीज व्यक्ति की अध्यक्षता करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक रोटेरियन डॉ. विजय शंकर आचार्य और कुलगुरु के निजी सहायक रोटेरियन एस के व्यास ने भी विचार रखे। सहायक निदेशक (जनसंपर्क) भाग्यश्री गोदारा ने आभार जताया।