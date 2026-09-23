Rajasthan: 58 मामले… 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति; 23 साल पुराने पट्टे से खुली MLA की क्राइम फाइलें

बीकानेर। हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल की 23 साल पुराने कथित फर्जी पट्टा मामले में गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की फाइलें भी खुलने लगी है। पुलिस के अनुसार, बंसल और उनके परिवार से जुड़े मामलों की संख्या 58 से अधिक है। इनमें कई मामलों में पहले अंतिम रिपोर्ट लगाकर फाइलें बंद की जा चुकी थी। अब बीकानेर रेंज और राज्य अपराध शाखा की विशेष टीम ऐसे मामलों की दोबारा पड़ताल कर रही है। पुलिस के पास बंसल से जुड़ी 57 संदिग्ध बेनामी संपत्तियों की सूची भी पहुंची है।