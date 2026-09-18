हनुमानगढ़ में सभापति चुनाव के बीच निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल समेत कई पर FIR, जानें क्या है मामला

निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल अपने पक्ष में 36 पार्षद होने का दावा कर चुके हैं। चुनाव में कांग्रेस के 10 पार्षद जीते हैं, जिनमें से एक पार्षद के निर्दलीय विधायक गुट के खेमे में होने की चर्चा है। बीजेपी के 15 पार्षदों के एकजुट होने की बात सामने आ रही है। बहुमत को लेकर अलग-अलग दावों के बीच तीनों खेमों को क्रॉस वोटिंग की आशंका भी सता रही है। यही कारण है कि मतदान तक पार्षदों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए खेमों की सक्रियता बनी हुई है।